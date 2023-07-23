وزير التعليم العالي يشهد تسلم جامعة النهضة شهادة تصنيف 4 نجوم "كيو إس" بلندن

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تسلم جامعة النهضة ببني سويف شهادة تصنيف النجوم "كيو إس"، والتي استلمها الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة من "بين سواتر" الرئيس التنفيذي الأول لمؤسسة QS، وذلك بحضور السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود.رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات ورؤساء ونواب الجامعات البريطانية، والدبلوماسيين بالسفارة المصرية بلندن.

وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية) والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التي أطلقتها الوزارة فى مارس 2023؛ مما يُسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالى بشتى مؤسساتها الجامعية والبحثية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام الملاحي أن حصول الجامعة على تصنيف الـ 4 نجوم كتصنيف شامل، وكواحدة من 111 جامعة على مستوى العالم يأتي تتويجاً لسلسلة من التحسينات والسياسات والاستثمارات التي قامت بها الجامعة في السنوات الأخيرة، وتقديم برامج عالمية ومتميزة، فضلاً عن مواكبة العصر الحديث، وأن تكون الجامعة وجهة طلابية مفضلة.

وأضاف د. الملاحي أن الجامعة تساهم بشكل فعال في إعداد الشباب علمياً وأخلاقياً ليكونوا قادرين على المنافسة في المجالات البحثية والوظيفية، والقيام بأدوار قيادية وتنويرية في نهضة المجتمع من خلال تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية ممتازة، مشيرًا إلى أن التصنيف الدولي وتطبيق المعايير الدولية يعد بمثابة خارطة طريق لتحسين مخرجات التعليم الجامعي، وكذلك التحول لجيل جديد من الجامعات يركز في برامجه على حل المشكلات، وتقديم قيمة مضافة للصناعة والمجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبه، قدم "بين سواتر" التهنئة لرئيس جامعة النهضة، مثمناً تميز الجامعة في ثلاث فئات رئيسية وهي "التدريس" ، "التعليم الإلكتروني" و"التطوير الأكاديمي"، مشيداً بالاهتمام الذي توليه مصر لتطوير مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بإجراء بحوث وتحليلات عميقة في التعليم العالي، وتقديم تقارير ومنشورات في حركة الطلاب الدوليين، وشراكات الجامعات، والسمعة الأكاديمية؛ بهدف مساعدة صناع القرار والجامعات والطلاب في اتخاذ قرارات استراتيجية.

وزير التعليم العالي يشهد تسلم جامعة النهضة شهادة تصنيف 4 نجوم كيو إس بلندن

وفي ختام اللقاء، قدم د.الملاحي الشكر لكل من "بين سواتر" الرئيس التنفيذي لمؤسسة QS، ود.أشوين فيرنانديس المدير الإقليمي لشركة QS بالشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والرئيس التنفيذي لنظام تصنيف QS IGAUGE، ود.علاء جراد مستشار تطوير وتدويل الجامعات وعميد البرامج الأكاديمية بكلية آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا؛ لدوره في دعم وإرشاد فريق العمل بالجامعة لاستيفاء متطلبات تصنيف النجوم.

جدير بالذكر أن شركة Quacquarelli Symonds (QS) تعد شركة عالمية بارزة لأبحاث التعليم العالي معروفة بتصنيفها السنوي للجامعات ونظام تصنيف النجوم، ويعتبر تصنيف QS World University Rankings من أكثر التصنيفات اعترافًا في المجتمع الأكاديمي وبين الطلاب الباحثين عن فرص التعليم العالي.

كما يقوم تصنيف QS بتقييم الجامعات بناءً على مؤشرات الأداء المختلفة التي تغطي مجالات رئيسية مثل: السمعة الأكاديمية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، والتنوع الدولي، وأثر البحث واقتباسات أعضاء هيئة التدريس، كما تم تصميم المنهجية لتقييم الجامعات بشكل شامل، مما يقدم رؤى مستقبلية للطلاب والباحثين.