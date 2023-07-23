شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص وإصدار أكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات للتصدير والسوق المحلي والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية إن المعمل استلم 1200 عينة من العملاء خلال الإجازة من الخميس الماضي حتى اليوم، كما أصدر 1000 شهادة بنتائج التحاليل لأصحاب الشأن.
وفي ذات السياق، صرح الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات بأنه تم فحص عدد 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد وكذلك 200 عينة لاختبار جودة المبيدات خلال فترة الإجازة.
وتواصل إدارات وزارة الزراعة الخدمية عملها على مدار الساعة وخلال الإجازة والظروف الجوية الصعبة وموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد من أجل خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين.
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