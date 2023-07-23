شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص وإصدار أكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات للتصدير والسوق المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت معامل مركز البحوث الزراعية بالوزارة خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو من فحص وإصدر أكثر من 3000 عينة وشهادة منتجات الزراعية سواء للتصدير أو السوق المحلي، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة حتى اثناء الإجازات والأعياد الرسمية لخدمة المزارعين والمصدرين.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية إن المعمل استلم 1200 عينة من العملاء خلال الإجازة من الخميس الماضي حتى اليوم، كما أصدر 1000 شهادة بنتائج التحاليل لأصحاب الشأن.

وفي ذات السياق، صرح الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات بأنه تم فحص عدد 600 عينة للصادرات والغذاء الوارد وكذلك 200 عينة لاختبار جودة المبيدات خلال فترة الإجازة.

وتواصل إدارات وزارة الزراعة الخدمية عملها على مدار الساعة وخلال الإجازة والظروف الجوية الصعبة وموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد من أجل خدمة المزارعين والمواطنين والمصدرين.