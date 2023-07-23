شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تخفيف الأحمال خطوة ضرورية ومؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن إجراءات تخفيف الأحمال مؤقته، مؤكدًا أن هذه الخطوة الضرورية تستهدف الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتلبية كافة الاحتياجات الكهربية.

وأوضح شاكر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن وزارة الكهرباء تعمل بكل جدية على إدارة هذا الوضع المؤقت بشكل فعال، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تخفيف الأحمال مؤقتًا في بعض المناطق، فإن هذه الإجراءات يتم اتخاذها في أضيق الحدود لتجنب أي زيادة في الأحمال الكهربية، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد .

وتابع: "بتحقيق التوازن بين الإنتاج واستهلاك الكهرباء، فإننا نعزز استقرار الأحمال وضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك " .

وأكد الوزير أن توفير خدمة لائقة للمواطنين يأتي على رأس أولويات الوزارة، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الموجة الحارة، يستهدف الحفاظ على استدامة توفير الكهرباء يوميًا على المدى الطويل، وذلك في إطار حرص الوزارة على بناء نظام طاقة مستدام يمكن أن يلبي احتياجات الأجيال القادمة.

وشدد على أهمية تبني ممارسات موفرة للطاقة مثل إطفاء الأنوار والأجهزة عند عدم الاستخدام، وتحسين كفاءة استخدام أجهزة تكييف الهواء، وتجنب استهلاك الكهرباء غير الضروري خلال ساعات الذروة.

وأردف: "إننا نعمل بكل تفانٍ لتحسين هذا الوضع المؤقت وملتزمون بإعادة الكهرباء في أقرب وقت، كما نواصل تقييم استهلاك الكهرباء لضمان عودة سلسة ومستمرة لتزويد المواطنين بالكهرباء بشكل طبيعي".