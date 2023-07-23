شكرا لقرائتكم خبر عن "الناصريين الأحرار اللبنانية": مصر بوطنية أبنائها ستكون دائما وأبدا هي المثل لأمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" اللبنانية، أن مصر بوطنية أبنائها العابرة لكل الطوائف وحرصها على الأمن القومي العربي من المحيط الى الخليج العربي، ستكون دائما وأبدا هي المثل لأمتها، معبرا عن دورها المركزي في تجميع عناصر القوة الكامنة في أبناء الأمة من أجل حمايتها من كل الشرور الحاقدة التي تريد تفتيتها وتقسيمها وإضعافها.

جاء ذلك في بيان للحركة اليوم في الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت الحركة في بيانها إنها تنظر إلى المصريين بكل الحب والفخر لكونهم خير من حملوا المبادئ والأهداف التاريخية والمصيرية في المسار الإنساني والحضاري للأمة العربية .

وأكد المرابطون أن مصر العزيزة الكريمة، قادرة وقوية وحازمة وحاسمة في القضاء على إرهاب وتخريب عصابات الإخوان المتأسلمين والحفاظ على مناعة ومتانة العلاقات الوطنية بين كل أطياف المصريين .

وتوجهت الحركة بالتهنئة للقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثمنة حرصه الدائم على تقدم وازدهار المصريين في كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.