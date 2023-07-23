شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه خطابا للمديريات بشأن حصص ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، باحتساب الحصص الخاصة بمناهج ريادة الاعمال والابتكار والتوجيه والإرشاد المهني فوق الحصص الزائدة عن النصاب بقيمة عشرون جنيها للحصة، وذلك على في المدارس التي تطبق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، يتم خصم مبالغ الحصص الزائدة عن النصاب بقيمة عشرون جنيها للحصة من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة بالمديريات التعليمية.