شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية مع بداية شهر أغسطس، موضحة أن نسب الرطوبة تصل إلى 95% على السواحل الشمالية، وتتراوح على القاهرة الكبرى ما بين 85% إلى 90%.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن ظاهرة النينيو تؤدى لارتفاع في الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، ناصحة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، بالإضافة إلى تناول المرطبات والسوائل والمياه وارتداء غطاء واق للرأس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مرور مصر بموجة طويلة من ارتفاع الحرارة أمر غير طبيعى.