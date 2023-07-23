شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد شديد الحرارة على جميع الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 41 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 23 يوليو: الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها ولا تهدمها.. جميع الأصوات الجادة مسموعة.. والشعب تحمل الكثير وضرب المثل فى الصـبر والصـمود ونطمئنكم ببذل الجهد لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الشعب المصرى العظيم، بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا.
وقال الرئيس السيسى، إن هذه الأجيال نظرت ذات يوم إلى المستقبل فأرادته حرا كريما لمصر وأبنائها، تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وقدمت مــن أجــل ذلك تضحـيات هائلـــــة حتى توجت ثورة يوليو الخالدة، تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين، مطالبة الاستعمار.. "بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل"؛ كما ردد الزعيم جمال عبد الناصر، قائد الثورة، الذى نتوجـــه إليــه اليـــوم بتحيــــة إجـــلال وتقـــدير ونتقدم أيضا بتحية اعتزاز للرئيس محمد نجيب، الذى تصدر المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، وللرئيس البطل محمد أنور السادات.. الذى أدى الأمانة فى الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها.
أتاحت وزارة الداخلية منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين حتى يوم الخميس21 سبتمبر المقبل، ولا تحتسب الزيارتان ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، وذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على منصاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة من الإنفوجرافات حول الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية بالبلاد، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وفرص العمل.
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 412 ألفا و107 خدمات من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 22 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.
هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية مصر العربية "أم الدنيا" بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، بمناسبة ثورة 23 يوليو اليوم الأحد: نهنئ "أم الدنيا" بمناسبة عيدها الوطني.
هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد ثورة 23 يوليو.
قال وزير خارجية الهند الدكتور جايا شانكر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيودلهى، وزيارة رئيس الوزراء نانديرا مودى إلى القاهرة هذا العام، أدت إلى الارتقاء بشراكتنا، التى استمرت عبر الزمان.
نشر موقع traveloffpath تقريرا عن زيادة السياحة فى مصر، وإقبال المسافرين على زيارة المسافرين لمصر بأعداد قياسية هذا العام، حيث أكد الموقع العالمى أن الأمان والتحول الرقمي وانخفاض تكلفة الحياة أبرز الأسباب، مشيرا أنه عندما يتعلق الأمر بالسياحة، من المتوقع أن يكون عام 2023 عاما كبيرا لمصر.
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