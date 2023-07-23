أخبار مصر.. طقس غد شديد الحرارة على جميع الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 41 درجة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الشعب المصرى العظيم، بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا.

وقال الرئيس السيسى، إن هذه الأجيال نظرت ذات يوم إلى المستقبل فأرادته حرا كريما لمصر وأبنائها، تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وقدمت مــن أجــل ذلك تضحـيات هائلـــــة حتى توجت ثورة يوليو الخالدة، تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين، مطالبة الاستعمار.. "بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل"؛ كما ردد الزعيم جمال عبد الناصر، قائد الثورة، الذى نتوجـــه إليــه اليـــوم بتحيــــة إجـــلال وتقـــدير ونتقدم أيضا بتحية اعتزاز للرئيس محمد نجيب، الذى تصدر المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، وللرئيس البطل محمد أنور السادات.. الذى أدى الأمانة فى الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها.

أتاحت وزارة الداخلية منح النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين حتى يوم الخميس21 سبتمبر المقبل، ولا تحتسب الزيارتان ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، وذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على منصاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة من الإنفوجرافات حول الخطوات المصرية لدعم الصناعات الإلكترونية بالبلاد، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وفرص العمل. كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء. نتيجة الثانوية العامة 2023.. 88.9% نسبة النجاح في الكيمياء و90.2%؜ بالتاريخ معلومات الوزراء: قيمة واردات "المحمول" فى 2022 تراجعت لتسجل 342 مليون دولار الداخلية تتيح لنزلاء مراكز الإصلاح زيارتين استثنائيتين بمناسبة ذكرى 23 يوليو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 412 ألفا و107 خدمات من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 22 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية. الصحة: تقديم 412 ألفا و107 خدمات في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات