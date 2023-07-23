نتيجة الثانوية العامة 2023 .. 91.6%؜ نسبة النجاح في الجغرافيا.. و91%؜ بالفيزياء

وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9% ، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

كما كشف الوزيرأن نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وعن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.