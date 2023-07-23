شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مشروع زهرة العاصمة يتضمن 376 عمارة و9027 وحدة جاهزة للاستلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع زهرة العاصمة يتضمن تسليم شقق سكنية لموظفى الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن وزير الإسكان يتابع المشروع يوميا مع رئيس جهاز مدينة بدر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن مشروع زهرة العاصمة يتضمن 376 عمارة تشمل 9027 وحدة سكنية جاهزين للاستلام، وبدأنا المرحلة الأولى من 25 يونيو الماضى، وهناك 1522 وحدة سكنية تم تسليمها للموظفين، حيث نعمل في المرحلة الأولى على تسليم 2500 شقة، ونسلم 150 وحدة سكنية في اليوم.