شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان يشكر مصر على إرسال طائرات للمساعدة فى إخماد حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم رئيس الوزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزارة الخارجية اليونانية، بالشكر لمصر بعد إرسالها طائرات للمساعدة فى عمليات إخماد حرائق الغابات في اليونان.

وكتب رئيس وزراء اليونان على صفحته على تويتر، "أود أن أعبر عن خالص شكرى للبلد الصديق وحليفتنا الاستراتيجية مصر بعد إرسالها 3 طائرات للمساعدة فى إخماد نيران حرائق الغابات".



تغريدة رئيس وزراء اليونان

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمراراً للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات والمحن التى تتعرض لها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق المندلعة فى عدد من الغابات بدولة اليونان.

يأتى ذلك تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليونان .