شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة: مهرجان العلمين الجديدة فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مهرجان العلمين الجديدة فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية، مضيفا : "مهرجان العلمين الجديدة يكون له عدة أهداف الأول زيادة فرصة السياحة الداخلية والخارجية فى حضور المهرجان".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "الهدف الثانى لمهرجان العلمين الجديدة هو الترويج لمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى وزيادة أعداد السياح إلى مصر.. ومدينة العلمين تعتبر مدينة كالإسكندرية تزار على مدار العام".

وتابع، "المدينة العلمين الجديدة كبناء مدينة الإسكندرية على أحدث مواصفات عالمية، وكذلك سيكون لها مطار خاص لاستقبال السائحين".