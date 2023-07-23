شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: الدولة تسعى لتوطين الصناعة وهناك بدائل لأدوية الغدة الدرقية بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن مصر مصنفة مستوى ثالث وتطبق معايير جودة فى التسجيل والتداول والتصنيع والرقابة على الأسواق، وتنتهج سياسات الدول المرجعية الكبرى مثل أمريكا فى التعامل مع صناعة الدواء.

وأضاف على عوف خلال مداخلة ببرنامج من مصر الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة cbc، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تضع اشتراطات لجودة وتناول وتصنيع الدواء وتتعامل مع ملف نقص الدواء بأنها تضع له تعريف.

وتابع على عوف، سياسة الدولة منذ 2014 تعمل على توطين الصناعات للأشياء التى نستوردها، وهيئة الدواء تعمل على إيجاد بدائل للأدوية المستوردة بنفس الكفاءة وبأقل سعر، لافتا إلى أن دواء الغدة الدرقية له 3 بدائل مستوردة وأسعاره 24 جنيه و 40 جنيه، ويوجد بديلين مصريين لا يعرفهم المريض.

وأوضح على عوف، أن هناك بدائل محلية للادوية تمثل نسبة كبيرة والمصانع تعمل على بديل دواء "الغدة" ولديها مواد خام تكفى 6 أشهر وبنفس الكفاءة، ونحن نغطى 92% من احتياجات الدولة.