شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تكشف موعد نهاية أزمة تخفيف الأحمال: خلال أيام يعود الوضع لطبيعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في الكهرباء، موضحا أنه خلال أيام يعود الموقف إلى طبيعته التي كان عليها قبل الأزمة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة صدى البلد، أن تخفيف الأحمال يكون بمعدل 3 آلاف ميجاوات، مطالبا بالحرص على ترشيد الاستهلاك.

وشدد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على أهمية اقتصار استخدام التكييف على الغرفة المتواجدين فيها فقط وإبعاد الثلاجة عن الحائط وعدم الغلق والفتح فيها كثيرًا وعدم وضع المحفوظات والأطعمة ساخنة في الفريزر حتى لا تستهلك طاقة كبيرة في التبريد.