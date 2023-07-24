شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض الحالات المصابة بحمى الضنك.. وتؤكد: العلاج مجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات علاج الحالات البسيطة والشديدة المصابة بحمى الدنج، مؤكدة أن العلاج يتم بالمستشفيات بالمجان .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن طرق إنتقال العدوى تتم بلدغ البعوض المعدى من نوع بعوضة الزاعجة المصرية .

وصنفت وزارة الصحة والسكان الحالات إلى 3 تصنيفات، الأولى حالات مشتبهة بأعراض بسيطة تتمثل في :

1- حمى مفاجئة ترتفع فيها درجة الحرارة لمدة تقترب من ٥ أيام.

2- صداع

3- غثيان أو قيئ

4- ألم بالعضلات

5- ألم بمؤخرة العين وآلام مفصلية.

ويكون علاجها بالأتى:

1- الراحة التامة

2- التغذية السليمة

3- تناول كميات وفيرة من العصائر الطازجة وليست المعلبة

4- الحصول على محلول معالجة الجفاف + علاج أعراض المرض مع المتابعة المستمرة.

وبالنسبة للتصنيف الثانى، حالات مشتبة بأعراض شديدة تتمثل:

1- حرارة شديدة ٣٩.٥ أو أكثر.

2- ألم بالبطن.

3- ألم وحساسية البطن عند اللمس.

4- قيء مستمر محلول ملح أو رنجر لاكتات ( تبعا للمرفق ) تراكم السوائل فى الصدر واستسقاء بالبطن ويمكن تشخيصها من خلال الموجات الفوق الصوتية.

5- وجود مظاهر نزيف واضحة.

6- خمول وارق وتضخم في الكبد.

7ـ زيادة سرعة الترسيب إلى 20%.

ويتم العلاج وفقا للبرتوكول الآتى:

1- محلول ملح أو بارسيتامول.

2- علاج الأعراض وعمل الفحوصات الطبية.

3- يتم عزل المريض مع المتابعة المستمرة ولحين زوال الأعراض.