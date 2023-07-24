شكرا لقرائتكم خبر عن 42.5 مليار جنيه استثمارات القطاع السياحى بخطة التنمية عام 23/24.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن السنة المالية 2023/2024 تداعيات الازمات العالمية عليه خاصة على السياحة المصرية وما سببته من تراجع فى اغلب مؤشرات السياحة وايراداتها على وجه الخصوص.

وقالت اللجنة، إنه علي الرغم من ذلك فقد استهدفت الخطة استثمارات لقطاع السياحة بلغت نحو 42.5 مليار جنيه في عام الخطة، و تشكل استثمارات القطاع الخاص الشطر الأكبر منها.

جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.

يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي