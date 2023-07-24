شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رأس السنة الهجرية وثورة يوليو.. تفاصيل الإجازات والمناسبات حتى نهاية السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة. ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 وذلك بعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو، كما يلى: شهر سبتمبر المولد النبوى الشريف الأربعاء 27 سبتمبر شهر أكتوبر عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" الجمعة 6 أكتوبر

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