شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق قناة الخليج 365 على تطبيق واتس آب بالتعاون مع ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق الخليج 365 فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، خدمة إخبارية جديدة للتواصل مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، عبر إطلاق قناة الخليج 365 الرسمية عبر تطبيق واتس آب، لإتاحة خدماته للقراء لاستقبال الأخبار والخدمات المتنوعة.

وستنطلق قناة الخليج 365 واتس آب، عبر اللينك التالي

وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات الخليج 365 المتنوعة عبر خدمة واتس اب الخليج 365، كما يدعو الخليج 365 متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.