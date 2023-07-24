شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التوصيات الفنية الواجب اتباعها للفاكهة المتساقطة خلال الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي "التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي" مراعاتها، خلال شهر يوليو. وتمثلت التوصيات في الآتي: أولا: أهم العمليات 1-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع. التسميد 2- في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة . 3- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري. 4- أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها. ري محاصيل الفواكه المتساقطة السنة الأولى 32 لترا 1- شجرة السنة الثانية 48 لترا . 2- شجرة السنة الثالثة 54 لترا. 3- شجرة السنة الرابعة 60 لترا . 4- شجرة السنة الخامسة 65 لترا برنامج المكافحة مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار

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