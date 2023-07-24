شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التوصيات الفنية الواجب اتباعها للفاكهة المتساقطة خلال الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات في الآتي:
1-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.
التسميد
2- في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة .
3- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.
4- أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها.
1- شجرة السنة الثانية 48 لترا .
2- شجرة السنة الثالثة 54 لترا.
3- شجرة السنة الرابعة 60 لترا .
4- شجرة السنة الخامسة 65 لترا
برنامج المكافحة مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار
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