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تعرف على التوصيات الفنية الواجب اتباعها للفاكهة المتساقطة خلال الشهر الحالى

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي "التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي" مراعاتها، خلال شهر يوليو. 

 

وتمثلت التوصيات في الآتي: 

 

أولا: أهم العمليات

1-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.

التسميد

2- في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة . 

3- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري. 

4- أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها.

 

ري محاصيل الفواكه المتساقطة السنة الأولى 32 لترا

 

1- شجرة السنة الثانية 48 لترا .

 

2- شجرة السنة الثالثة 54 لترا.

 

3- شجرة السنة الرابعة 60 لترا .

 

4- شجرة السنة الخامسة 65 لترا

 

برنامج المكافحة مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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