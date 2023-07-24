شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات مائية تنفذها وزارة الرى ضمن "حياه كريمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة الموارد المائية والرى بشكل محورى فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية فى 54 مركز من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى 3070 كيلو متر، وجارى العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1396 كيلو متر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4466 كيلو متر.

أوضح تقرير لوزارة الرى أنه تم الانتهاء من مشروعات وجارى تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، وتم الإنتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، كما تم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا .

أضاف التقرير أن الوزارة قامت بتدبير 134 قطعة من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز 248ألف متر مربع بمحافظات “سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية”، وذلك لإقامة 149 مشروعا خدمى فى إطار المبادرة مثل "مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية".