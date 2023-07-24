شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الخفيف يبدأ زيادة رحلاته من اليوم..ورحلة كل 10دقائق فى أوقات الذروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الإثنين، الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الخفيف بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع.

ونوضح فى النقاط التالية ساعات الذروه المقرر زيادة عدد رحلات القطار الكهربائى الخفيف.

ـ الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:

الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا.

الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45.

ويتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة بالاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.

ـ اتجاه العودة إلى محطة عدلى منصور فتكون أوقات الذروة:

صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا.

مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء.

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور، وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور وقطار كل 10 دقائق من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور

يذكر أن الخط الساخن للقطار الخفيف هو 19549.