شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تتيح التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان حتى 24 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، فتح باب التقديم للجامعات أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في كافة التخصصات والمُستنفذين للرغبات عن طريق التقديم المباشر للجامعات.

ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 24/8/2023، تمهيدًا لبدء امتحانات تحديد المستوى.

وأكدت وزارة التعليم العالى على اقتصار التقديم على الطلاب غير المُسجلين في جامعات أخرى فقط، حيث يُحظر نهائيًا التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى، وكذلك التأكيد على سرعة تسجيل الجامعات للطلاب الجُدد المُتقدمين إليها على النظام المركزي.

وكان وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور قد ترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وأقر ضوابط تحويل الطلاب العائدين من روسيا والسودان وأوكرانيا ، وتضمن الأوراق الثبوتية المطلوبة من الطلاب تشمل: (أوراق إدارية – أوراق علمية)، وهي كالآتي:

أولًا.. الأوراق الإدارية:

* شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

* إثبات القيد الدراسي بالجامعة المُحول منها الطالب.

* إثبات الإقامة بأي طريقة من طرق الإثبات.

ثانيًا.. الأوراق العلمية:

* المحتوى العلمي للمواد التي درسها الطالب في السنوات السابقة.

* بيان درجات بالمواد التي درسها الطالب في السنوات السابقة.

كما تناول الاجتماع استكمال الضوابط والإجراءات التي سيتم اتباعها مع الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في "تخصص الطب"، والتي تضمنت الآتي:

في حال كان الطالب معه أوراق ثبوتية من جامعة معتمدة، يجب عليه الآتي:

- إجراء مقاصة علمية لتحديد المستوى.

- ينتظم في الدراسة في الفصول العادية.

- يقضي الطالب على الأقل عام جامعي كامل.

- ليس له امتحان مركزى.

في حال كان الطالب معه أوراق ثبوتية من جامعة غير معتمدة، يجب عليه الآتي:

- إجراء مقاصة علمية لتحديد المستوى.

- ينتظم في الدراسة في الفصول العادية.

- يقضي الطالب على الأقل عام جامعي كامل

- سيُجرى له امتحان مركزي لتأكيد المستوى.

في حال كان الطالب لا يحمل أوراق ثبوتية وغير مُنتظر قدرته على جلب الأوراق في "المراحل الأولى من الدراسة"، سيتم معه الآتي:

- سيتم إجراء امتحان مركزي لتحديد مستوى الطالب، وسيُعقد الامتحان في كلية الطب جامعة القاهرة، تحت إشراف عميد كلية الطب جامعة القاهرة وبمشاركة لجنة من عمداء كليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية للاتفاق علي نوع الامتحان ومواصفاته، وبموجب نتائج هذا الامتحان المركزي، سوف يتم تحديد السنة الدراسية والفصل الدراسي الذي سيلتحق به الطالب.

في حال كان الطالب لا يحمل أوراق ثبوتية وغير مُنتظر قدرته على جلب الأوراق قبل بدء "المرحلة الإكلينيكية النهائية بكلية الطب"، سيتم معه الآتي:

* يُسجل جميع الطلاب في الجامعات المصرية قبل بدء المرحلة الإكلينيكية مع إجراء امتحانات في الأفرع الإكلينيكية بنظام المواد (جراحة – باطنة – أطفال – نساء – طب مجتمع – طب شرعي – أنف وأذن – رمد).

* يتقدم الطالب لامتحان المادة التي درسها، وفي حال نجاحه في الامتحان يتم إعفاؤه منها، وتُحسب له درجات الامتحان في المُعدل التراكمي.

* الحد الأدني لدراسة طلاب المرحلة النهائية هو عام دراسي كامل.

* يتم حساب نسبة المجموع التراكمي عند التخرج على درجات السنوات الإكلينيكية المُتاحة فقط.

وفيما يخص امتحان تحديد أو تأكيد المستوى، فإن هذا الامتحان يكون متاح للآتي:

* طلاب معهم أوراق ثبوتية من جامعة غير معتمدة.

* طلاب ليس معهم أوراق ثبوتية.