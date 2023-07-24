شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعيد صياغة منظومة مواقف السرفيس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت محافظة الجيزة مؤخرا عددا من مواقف السرفيس الحضارية الجديدة للقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية التي عانت منها المحافظة لفترات طويلة وزيادة أعمال الرقابة وإلزام السائقين بتعريفة الركوب الموحدة ومنع حالات استغلال الركاب والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز مواقف السرفيس الجديدة بمحافظة الجيزة. ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز مواقف السرفيس الجديدة بمحافظة الجيزة.

1-مجمع مواقف المريوطية للقطاع الجنوبي

-تم تشييده ضمن أعمال المرحلة الأولى من تطوير ترعة المريوطية، وذلك بمسار الترعة من شارع الهرم فى اتجاه الجنوب.

-يقام على مساحة 6300م2 ويستوعب 225 سيارة سرفيس.

-استهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية المتواجدة بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق.

-يخدم الموقف خطوط شبرامنت، وأبو صير، وسقارة، والسيدة عائشة، وكارفور، والتجمع الخامس، وزهراء مدينة نصر، ومنيب دائرى، وغيرها من الخطوط الأخرى.

2-مجمع مواقف المريوطية الحضاري الجديد

-يأتى المجمع ضمن أعمال مشروع تطوير أعلى القطاعات المغطاة لترعة المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل.

-روعى في تنفيذ الموقف توفير كافة الخدمات والتسهيلات لمرتاديه لتلافي الضغط على المناطق السكنية المحيطة.

-يعد الموقف نموذج حضاري لخدمة أهالي محافظة الجيزة والمترددين على المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومحيطها.

-يقام المجمع على إجمالى مساحة 9400م2 مقسمة لثلاثة أقسام رئيسية وهى:

1-القسم الأول موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري).

2-القسم الثانى ساحة انتظار للسيارات الملاكى بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة تشمل (2 غرفة تحكم وكاميرات، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).

3-القسم الثالث عبارة عن منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).

-يخدم الموقف خطوط (السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، المنشية، كرداسة، حلوان، المعادى، المطبعة، دار السلام).

3-موقف سرفيس أرض اللواء للخطوط الداخلية

-يقع موقف سيارات السرفيس الجديد أسفل محور الفريق كمال عامر بأرض اللواء بنطاق حي العجوزة.

-يقام الموقف على مساحة 4 آلاف متر تقريبا.

-يستوعب 300 سيارة سرفيس.

-يضم خطوط النقل الداخلية، مثل أرض اللواء والبراجيل والطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية، وجارٍ تدعيمه بخطوط سير إضافية.

-تم تدعيم الموقف بخدمات أمنية وكاميرات مراقبة وغرف للخدمات وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات، ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لانتظار المواطنين وكافيتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها، وأعمدة إنارة بشكل جمالي ودورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار.

4-موقف سرفيس أرض اللواء لخطوط الأقاليم

-يقام الموقف أسفل محور الفريق كمال عامر، بمنطقة أرض اللواء في حي العجوزة.

-يضم خطوط الصعيد وبحرى ومطروح والساحل والدلتا.

-شهد الموقف حتى الآن تشغيل خطوط سوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والفيوم، والبحيرة، والمنوفية، وجارٍ تدعيمه بخطوط سير إضافية لخدمة مواطنى المنطقة والمترددين على محافظة الجيزة.

5-موقف سرفيس ناهيا

-جارٍ إنشاؤه بمنطقة ناهيا أسفل محور الفريق كمال عامر بحى بولاق الدكرور.

-تم البدء فى الأعمال الإنشائية للموقف لخدمة المواطنين وتوفير خطوط سير للتسهيل عليهم ونقل المواقف العشوائية المحيطة بالمنطقة داخله.

-من المقرر أن يستوعب الموقف 70 سيارة سرفيس.

6-موقف جديد لسيارات السرفيس بشارع التحرير أسفل محور صفط بحي بولاق الدكرور.

-يسع الموقف 180 سيارة سرفيس.

-يخدم خطوط الدقي والسيدة عائشة والجيزة والقصر العينى والمترو.

يُذكر أن محافظة الجيزة أكدت حرصها على التوسع في إنشاء مواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقع حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع إضافه خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن والقضاء على المواقف العشوائية وما تسببه من زحام مروري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.