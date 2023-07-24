شكرا لقرائتكم خبر عن 33 ألفا و734 طالبا بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الدور الثانى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الإثنين، 33734 طالبا وطالبة، امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لإمتحانات ( الدور الثانى) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان غداً فى مادتى( اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحةوسلامة الطلاب

وأشار " موسى " أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، كما صرح " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى 33734 ، منهم 11933 طالب بنين، و14404 طالبة بنات، موزعين على (338) لجنة بالإدارات التعليمية ال33

ونوه " موسى " أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال33 متواصلة على مدار اللحظة .

كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه والمعلمين للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.