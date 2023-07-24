شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات مونوريل 6 أكتوبر وشاهد نسب التنفيذ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل 6 أكتوبر، والذى يربط مناطق أكتوبر الجديدة بمنطقة المهندسين، وينشر الخليج 365 صورا لأعمال التنفيذ الخاصة بالمشروع والتى توضح تقدم نسب التنفيذ بالمسار والمحطات.

ويمتد المشروع بطول 43 كم ويشمل 13 محطة ويعد وسيلة نقل جماعي عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف.

ويضم المشروع محطات أكتوبر الجديدة - المنطقة الصناعية - السادات - جهاز مدينة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين - جامعة النيل - محطة هايبر وان - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - بشتيل - المنصورية - المريوطية - الطريق الدائري – وادي النيل، بالإضافة إلى موقع ورشة العمرات الجسيمة Depot بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدانًا.

كما يتم تنفيذ مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والامل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.