شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبات المشروعات البيئية المتميزة يتصدرن جائزة مواجهة تغير المناخ بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزيرة البيئة بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية لجائزة مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، بعد إطلاق النسخة الأولى منها خلال قمة المناخ.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 12 معلومة عن الجائزة

1-جائزة مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، تم إطلاق المرحلة الأولى منها ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

2- تعد جائزة مواجهة التغير المناخي في أفريقيا أحد آليات تحقيق الزخم ومشاركة الفئات المختلفة في مواجهة آثار تغير المناخ.

3- إطلاق النسخة الثانية جائزة مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، استثمارا لنجاح النسخة الأولى خلال الإعداد لمؤتمر المناخ COP27 وتكريم الفائزين بها خلال المؤتمر.

4- جائزة مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، شهدت إقبالا كبيرا على مختلف المستويات وطنيا وافريقيًا، وخاصة من السيدات صاحبات المشروعات البيئية المتميزة.

5- إطلاق المرحلة الثانية من جائزة مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، يتم البناء على النجاح المحقق لتشجيع مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، لاتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة آثار التغير المناخي، وتطبيق المبادرات القائمة على الابتكارات فى مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

6- المرحلة الثانية من جائزة مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، تأتى بهدف تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل.

7- جائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا، تأتي ضمن جهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، خاصة مع تغيير الحوار حول البيئة في مصر على مدار السنوات الماضية.

8- تركز المرحلة الثانية من جائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا، على حل المشكلات البيئية من منظور اقتصادي

9- تتكون جائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا، من 4 فئات، وهى فئة مخصصة للشركات الكبيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا التخفيف والتكيف، وفئة الشركات الصغيرة والمتناهية الصفر والناشئة إلى تقودها سيدات للبنوك والمستثمرين، للجامعات المراكز البحثية والمؤسسات غير الهادفة للربح.

10- تستهدف جائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا، إظهار قدرة المرشحين من الدول الأفريقية الاعضاء للكوميسا على التأثير والابتكار وقابلية التوسع، تكاملا مع رؤية الكوميسا لتكوين وحدة متكاملة على الصعيد الدولي اقتصاديا والارتقاء بقضايا تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة واستدامة البيئة والموارد الطبيعية.

11- جهاز شئون البيئة سيقوم بتقديم الدعم الفني والدعم اللوجيستي الخاص بجائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا، من وضع المعايير الفنية للتقييم، وتحفيز الخبراء المحليين والدوليين للانضمام إلى لجنة التحكيم.

12- يقوم جهاز شئون البيئة بالترويج لجائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا، عبر موقع الوزارة، إلى جانب التعاون في تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين وتنظيم وتنفيذ كافة تحضيرات وفاعليات الجائزة.

جدير بالذكر أن جائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا، شهدت اقبالا كبيرا العام الماضي، حيث تقدم لها ٥٠ شركة مصرية وأفريقية، فاز منها ١٢ شركة تضمنت رائدات أعمال تعد نماذج ملهمة لمشاركة المرأة في مواجهة آثار تغير المناخ، وسيتم اعلان الفائزين بالمرحلة الثانية من الجائزة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 في دبي.