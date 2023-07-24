شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال التشطيبات النهائية بمحطة سكك حديد صعيد مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صورا لمحطة قطارات صعيد مصر المقرر افتتاحها قريبا بالجيزة، توضح أعمال التشطيبات النهائية بالمحطة تمهيدا للافتتاح، ومن المقرر أن تكون المحطة بداية ونهاية قطارات الصعيد، كذلك بها الخطوط الرئيسية للسكة الحديد وهى السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري.

وتظهر الصور الانتهاء من تشطيبات واجهات المحطة وكذلك تشطيب الأرصفة، والطابق الأول بالمحطة وتركيب سلالم المول التجارى، ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطه ‏.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40متر بالاضافة الى الدورين الاول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية .

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالاضافة الى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.

كما تضن المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة بالاضافة الى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق .

وتقام على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدان ستكون عند افتتاحها ذات مستوى عالمي من الخدمات فهي محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وتحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة حيث ستكون محطة مكيفة الهواء في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi كما ستشمل على نظام حديث للإطفاء والإنذار

جدير بالذكر، أن إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدان حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164.000 م2 وعمارات إستثمارية علي مساحة 44.000 م2 وحيث من المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً وقد اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة .

كما أن محطة سكك حديد صعيد مصر ومحطة قطارات مصر للسكك الحديدية برمسيس كلاهما لخدمة المواطن المصري ، وتم انشاء محطة مصر برمسيس عام 1854 وكان عدد سكان مصر وقتها 4 ملايين مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة ، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن مستخدمي السكك الحديدية حالياً يصل إلي 1.1 مليون راكب يومياً بالإضافة إلي وجود 10آلاف كم سكك حديدية حالياً وسوف تزداد مع إنشاء الخطوط الجديدة وإزدواج الخطوط المفرده مقابل 400 كم سكك حديدية كانت تخدم سكك حديد مصر عام 1854 ، لذا تم التخطيط لبناء هذه المحطة خاصة وأن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الإزدحام الشديد.