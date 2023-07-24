شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق الجالية المصرية بكأس العالم ببولندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الجالية المصرية المصري، بكأس العالم للجاليات المقام في مدينة كاتوفيتسا البولندية، برعاية البيت المصري في بولندا، وبمشاركة نخبة من أبناء الجالية المصرية من أنحاء بولندا وأوروبا (المانيا - النمسا-التشيك).

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وجاء فوز الفريق المصري بعد تقدمه على فريق فيتنام و تونس والمملكة المغربية الشقيقة.

وأعرب علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، عن سعادته بفوز فريق الجالية المصرية بمشاركة جالية بيت العائلة المصرية فى ألمانيا بكأس الجاليات على مستوى العالم بمشاركة أكثر من 20 فريق من أنحاء العالم.

وأضاف: أن المبارة النهاية جاءت ضد فريق المغرب وفاز المنتخب 0/3 وفاز بالكأس وأقيمت الدورة فى بولندا ، لافتا إلى أنه قد شارك مع الفريق نجله وليد اللاعب السابق فى نادى اينوين برلين.