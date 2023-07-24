"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى والد الكاتب الصحفى محمد الباز

القاهرة - سامية سيد - تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور.

وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية، وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للدكتور محمد الباز، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.