شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: انطلاق المرحلة 3 من تدريب الشباب على مهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بدء المرحلة الثالثة من بروتوكول التعاون المشترك على التدريب المهنى للشباب فى مجال تصنيع الأسماك بأحدث وسائل التكنولوجيا، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، أو المساهمة في إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أفاد فيه أنه استكمالاً لتفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المديرية ، وأحد الشركات، وبعد إنتهاء المرحلة الأولى والثانية منه وبدء المرحلة الثالثة لتدريب الشباب على البرامج التدريبية التى تم إعدادها والإتفاق عليها بموجب البروتوكول ، والتى تشمل : شرح كامل عن سلامة الغذاء +Haccp+ISo22000 ، وطرق التصنيع الأنشوجة والتونة وجميع الأسماك المدخنة ، وطرق التمليح والتخليل والطهي للأسماك بأحدث تكنولوجيا على أن يتم التسجيل للالتحاق بالدورة من خلال الرابط التالى https://forms.gle/mBWeD5WkC6rqrFmH9 .

وأضاف وكيل المديرية إن البروتوكول يأتي إيماناً من وزارة العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة ، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم ، وحثهم على الدخول في مشروعات صغيرة حديثة تواكب التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية ، بالإضافة إلي رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية.

كما نوه مدير المديرية أن الدورات التدريبية متاحة للشباب والفتيات من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا ، من سن 18 إلى 45 سنة ، ومدة التدريب 11 ساعة تدريبية مقسمة على 3 أيام ، كما يتم التدريب المهنى بمقر المديرية بسموحة ، ومدة التدريب اليومية ساعتين يومياً ، ويحصل المتدرب فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى الموجودة داخل المحافظة وخارجها .