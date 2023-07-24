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شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل بكفر الشيخ: حريصون على توفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حازم حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ فى تقريره للوزارة ، أن المبادرة قد تناولت عدد من ورش العمل والمحاضرات حول معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأهم المستجدات في هذا المجال وفق قانون العمل والمعايير الدولية.
وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ، وحضرها المهندس اسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، والمهندس هشام داوود نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وزارة العمل ومديري إدارات ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية العمل بكفر الشيخ ، حيث اختتم اللقاء بكلمة ألقاها مدير المديرية ، أكد خلالها حرص الوزارة على سلامة العمال في مختلف قطاعات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير الدولية، حفاظاً على سواعد مصر وتعزيزاً لمتطلبات بيئة العمل وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
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