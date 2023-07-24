شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حافظ عباس يستقبل رؤساء أندية النيابة الإدارية بالمحافظات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، وفدًا من المستشارين وأعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا، وذلك وعلى رأسهم المستشار زكي شلقامى رئيس مجلس إدارة النادي.

وعقب ذلك استقبل رئيس الهيئة وفدًا من المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، على رأسهم المستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بحضور المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

كما استقبل المستشار حافظ عباس، وفدًا من أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، على رأسهم المستشار حسن شبار رئيس مجلس إدارة النادي.

جاءت تلك الزيارات في إطار تقديم التهنئة إلى المستشار حافظ عباس، بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.