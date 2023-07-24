شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتوجه إلى تنزانيا للمشاركة في "قمة رأس المال البشري في أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا للمشاركة في "قمة رأس المال البشري في أفريقيا 2023"، والمقرر عقدها على مدار يومي 25 و26 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور رضا حجازي في عدد من الجلسات العامة التي يتم عقدها خلال القمة، حيث يستعرض خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل..ودور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة"، دور وزارة التربية والتعليم المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل.

كما يشارك الوزير فى المجلس الوزارى العام: بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشري والاستفادة منه في التنمية (الفرص والانجازات والتحديات)".

وتستضيف تنزانيا خلال القمة تحت شعار "تسريع النمو الاقتصادي لأفريقيا: تعزيز إنتاجية الشباب من خلال تحسين التعلم والمهارات" قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية لتركيز الانتباه وجذب التزامات مالية وسياسية ملموسة، وإعطاء الأولوية للاستثمار في الأفراد كمحرك أساسي للإنتاجية والمرونة والنمو.