شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والوزارة إلى محافظة الإسكندرية - إدارة شرق، يوم الجمعة القادم الموافق 28/7/2023، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن القافلة سوف تضم عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"، وذلك على النحو التالي:

يُذكر أن في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، انطلقت مؤخرا قافلة دعوية إلى محافظتي (القاهرة – شمال سيناء)، وضمت (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، تحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "عناية الإسلام بالنشء".