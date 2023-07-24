شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في أبيدجان تستقبل رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير د. وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدي كوت ديفوار، جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووائل جمعة، لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي، وذلك علي هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة العادية رقم (45) للجمعية العامة للاتحاد الافريقي لكرة القدم في أبيدجان يوم 13 يوليو الجاري.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء استعراض الترتيبات التي تجريها كوت ديفوار لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية لكرة القدم لعام 2023 خلال الفترة من 11 يناير إلى 13 فبراير 2024. وقد أشاد جمال علام بالجهود التي تبذلها الحكومة الايفوارية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم في هذا الشأن.

وشارك وائل جمعة في الاجتماعات المشار إليها حيث قام بسحب قرعة مجموعات قارة افريقيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، والتي وضعت مصر في المجموعة الأولي، التي تضم كل من اثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي.

من جانبه، أكد السفير وائل بدوي حرص السفارة المصرية في أبيدجان علي الاعداد الجيد لاستقبال فريق المنتخب القومي ولتيسير استقبال المشجعين المصريين الذين سيحضرون لمؤازرة المنتخب في كوت ديفوار خلال فعاليات كأس الامم الافريقية، حيث تواصل السفارة اتصالاتها مع المسئولين في كوت ديفوار في هذا الشأن، متمنيا التوفيق لمنتخبنا القومي في هذه البطولة.