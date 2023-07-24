شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: صندوق إعانات الطوارئ يدعم شركة متعثرة بالقليوبية بـ766 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها اليوم الإثنين، أنها تلقت تقريراً من ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، أفادت فيه انه نظراً لنشوب حريق التهم كافة محتويات الشركة والأقسام والمخازن ، تقدمت الشركة للمديرية بكافة الأوراق والإفادات التي تفيد تعثرها عن صرف الأجور العمالية للمديرية ، وتم بحثها وإرسالها لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة لاتخاذ الإجراءات نحو صرف الدفعة الثانية للشركة لمساندتها وفقاً لأحكام القانون واللوائح التنفيذية .
وأضاف البيان أنه تم صرف الدفعة الأولى من الصندوق للشركة في الفترة من 25-5-2023 وحتى 8-6-2023 ، وان الصندوق مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق في إطار دوره أيضاً في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات .
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