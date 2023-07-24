شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية عمل الجيزة تستجيب لشكوى عامل بتسوية ودية للحصول على مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بأوضاع العاملين بمنشأت القطاع الخاص ومساعدتهم بالتنسيق مع المنشأت للحصول على مستحقاتهم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، فضلاً عن الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت للتوعية بمخاطر بيئات العمل المختلفة للحفاظ على العمال والممتلكات.
وأشار مدير المدير المديرية إلى أن المديرية قد تقلت شكوى المواطن مجدى وطني إمام ـ الذى أصيب بتهتك في ذراعه الأيسر أثناء العمل بالمصنع للطوب الطفلي الكائن في عرب أبو ساعد أخر شارع ابو النجم بجوار مصنع ابو رمودة الصف ـ ويتضرر من تخلى صاحب المصنع وشريكه عنه بعد إصابته.
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