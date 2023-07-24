شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد الإعلامى محمد الباز الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد الخميس المقبل موعداً لإقامة مراسم عزاء والد الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور ومقدم برنامج آخر النهار، وذلك بمسجد "عمر مكرم" بميدان التحرير.

وتم تشييع جنازة والد الدكتور محمد الباز بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد نعت ببالغ الحزن والأسى، والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور.

وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية، وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للدكتور محمد الباز، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أنه أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز وفاة والده فجر اليوم الاثنين، ونشر محمد الباز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي.. اليوم انكسرت مرآتي.. اليوم مات أبي".