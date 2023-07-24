شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يشهد الافتتاح الرسمي لكلية الإعلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مقر كلية الإعلام بالحرم الرئيسي للجامعة وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبة شاهين القائم بأعمال عميد كلية الإعلام بالجامعة والدكتورة دينا فاروق أبو زيد وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سلوى سليمان وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامي عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبق وعدد من القيادات الجامعية من العمداء: سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، والدكتور أحمد خفاجي المشرف على انشاء كلية الطب البيطري، والدكتور ياسر مجاهد رئيس مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة.

وخلال كلمته هنأ د. محمود المتيني أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية المستحدثة والتي ولدت قوية بما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية وبما تطمح لتحقيقه لخدمة نطاق جغرافي عريض ، آملاً أن ترسخ الكلية مكانتها في مصر والوطن العربي.

ووجه الشكر لكل من ساهم بجهود لخروج هذه الكلية إلى النور وخصّ بالشكر للدكتور محمد صالحين أستاذ كلية الهندسة والمصمم المعمارى لمبنى الكلية و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مكتب الاستشارات الهندسية بالجامعة والشركات المنفذة للمشروع.

ووجهت الدكتورة هبه شاهين الشكر والامتنان لرئيس الجامعة و النواب لما قدموه من دعم ومساندة لخروج كلية الإعلام للنور ، لافتة إلى أن اللائحة البرامجية للكلية تخدم متطلبات سوق العمل في ظل عصر رقمي تتسارع فيه المتغيرات.

وتضمنت مراسم الافتتاح عرض فيلم تعريفي عن الكلية وما تضمه من تخصصات وأقسام تشمل : الصحافة الإخبارية والإنتاج الإعلامي والاتصالات التسويقية.