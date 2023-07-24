شكرا لقرائتكم خبر عن هام للمصطافين.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس المدن المطلة على البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة لبعض المدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر اليوم الإثنين 24 يوليو، حيث تشهد هذه المدن طقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة رطب ليلا، مع ارتفاع نسب الرطوبة والتى تصل لـ66 ٪ فى بعض المدن .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن المطلة على البحر الأحمر ، كما يلى :

شرم الشيخ:

العظمى 42 درجة والصغرى 30

الغردقة:

العظمى 42 درجة والصغرى 30

مرسى علم:

العظمى 41 درجة والصغرى 29

العين السخنة:

العظمى 39 درجة والصغرى 27

رأس سدر:

العظمى 37 درجة والصغرى 25

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.