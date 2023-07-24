شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": انعقاد جولة مشاورات سياسة بين مصر وكل من المالديف وسريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جولة آسيوية للسفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، شملت كل من المالديف وسريلانكا، عقدت الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المالديف في 16 يوليو الجارى، حيث ترأس الجانب المالديفى وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد خليل.

وتم خلال المشاورات التأكيد على الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، لا سيما مع وجود روابط صداقة تاريخية بين الدولتين، تقوم على التضامن والقيم الثقافية المشتركة والاحترام المتبادل. كما ركزت المناقشات على تعميق التعاون الاقتصادي والتجارى والتبادل التقني والسياحة، والثقافة والتراث، والصحة والتعليم، والشباب والرياضة والتعاون مع الأزهر الشريف.

والتقى السفير أيمن كامل علي هامش المشاورات مع وزير خارجية المالديف، ووزراء الشؤون الإسلامية، والصحة، والتنمية الاقتصادية، حيث تم إجراء مباحثات موسعة لتعزيز العلاقات بين البلدين، كما تم في ختام المشاورات السياسية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري ومعهد الخدمة الخارجية المالديفي.

من جهة أخرى، عقدت الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين مصر وسريلانكا في 19 يوليو الجارى وترأس الجانب السريلانكى تاراكا بالاسوريا، وزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث أشاد وزير الدولة السريلانكى بالعلاقات القوية بين البلدين الممتدة على مدار عصور والتعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات، كما تم الاتفاق على إعداد خطة عمل للفعاليات الاقتصادية والثقافية تزامناً مع الاحتفال العام الحالي بمرور 66 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعلى هامش المشاورات السياسية مع سريلانكا، التقى السفير أيمن كامل مع كل من وزير الشؤون الدينية والثقافية ومستشار الرئيس السريلانكى للأمن القومي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. كما نظمت السفارة ثلاث ورش عمل مع رجال الأعمال السريلانكيين والمؤسسات ذات الصلة؛ في مجالات: السياحة والطيران، والاستثمار.