أخبار مصر.. الحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير إلكتروني
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مُوضحةً أن شركة "إي تاكس" فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.
رئيس الوزراء يلتقى المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيمى بوب، المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، وحضر المقابلة السفير بسام راضي، سفير مصر في روما.
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