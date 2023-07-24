أخبار مصر.. الحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير إلكتروني

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مُوضحةً أن شركة "إي تاكس" فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيمى بوب، المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، وحضر المقابلة السفير بسام راضي، سفير مصر في روما.

رئيس الوزراء يلتقى المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة

تنظم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC’23) خلال الفترة من من 5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تأثير الموجة الحارة علي كافة الأنحاء حتي نهاية هذا الأسبوع، حيث تتأثر كافة أنحاء البلاد بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام، وعلى أثره ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة خاصة علي شمال البلاد وبالتالي يزداد الاحساس بحرارة الطقس. منخفض الهند السبب.. الأرصاد تحذر: تأثير الموجة الحارة مستمرة لنهاية الأسبوع

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تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، فتح باب التقديم للجامعات أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في كافة التخصصات والمُستنفذين للرغبات عن طريق التقديم المباشر للجامعات. تبدأ اليوم الإثنين، الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الخفيف بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع. القطار الخفيف يبدأ زيادة رحلاته من اليوم..ورحلة كل 10دقائق فى أوقات الذروة

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طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 33 درجة "صور"