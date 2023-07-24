شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2023.. برقم الجلوس الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل كنترولات الثانوية العامة على الآنتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يتم الآنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة المجاميع وتحديد الأوائل خلال الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، بداية الأسبوع المقبل فى مؤتمر صحفى يعقده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم ألفنى بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتنأول المؤتمر الصحفى نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 2023، وشرائح المجاميع إضافة إلى إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023.

وعقب اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم ألفنى، يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من موقع الخليج 365.

كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم ألفني، كشف عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتى بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمإلى عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازى اليوم لمركز التصحيح الرئيسى الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة.

كما كشف وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ والتى بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمإلى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

وبلغت نسبة النجاح فى امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمإلى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن نسبة النجاح فى امتحان مادة ألفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمإلى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة ألفيزياء.