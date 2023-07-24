الصحة تكشف 4 خطوات هامة للحماية من سرطان الرئة.. تعرف عليها

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأورام السرطانية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للاقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تتم متابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية بالجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.