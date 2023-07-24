شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب: الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا وعناية فائقة بالمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب آلت على نفسها منذ نشأتها أن تكون مؤسسة مسؤولة تلبي احتياجات التدريب والتأهيل والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري.

وأضافت رشا راغب :"من هنا جاءت فكرة إطلاق "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، ولم يكن هذا بعيدًا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية أو استراتجية مصر 2030، وأيضًا لم يكن بعيدًا عن أهداف الأكاديمية في تحقيق العدالة في تمثيل السيدات في البرامج المختلفة، وكذلك في هيكلها الإداري، وتزامنًا مع إرادة سياسية حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المرأة وإعطائها الفرصة لتتبوأ المناصب القيادية، حيث تُقدم مدرسة المرأة للتأهيل عدة برامج للمرأة داخل وخارج مصر، وداخل وخارج الجهاز الإداري للدولة لإعطاء فرص حقيقية للمرأة للتطوير والتعلم، لتنال المكانة التي تستحقها".

ولفتت الدكتورة رشا راغب الى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا وعناية فائقة بالمرأة المصرية، حيث تشهد مصر بمرحلتها الراهنة زخمًا حقيقيًا لمشاركة المرأة بالعديد من المناصب النيابية والتنفيذية وغيرها، بالإضافة إلى العديد من التشريعات التي أصدرت دعمًا وحفاظًا لحقوقها، وتفعيلًا لهذه المستهدفات قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي يهدف لإعداد القيادات الوسطى النسائية في المواقع التنفيذية المختلفة اتفاقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة".

يذكر أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاصةعن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكينالمرأة، ويأتى متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها منخلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

ومن الشروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها فى القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين ٢٢ – ٥٠ عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (٤٥٠) درجة، أو شهادةIELTS بتقدير لا يقل عن (٤،٥) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا استيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

تمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي: التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم،يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكترونى للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة 10 أشهر بإجمالى 223 يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى 9 أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد)للتدريب الميدانى داخل القطاعين الحكومى أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلىالذى يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميدانى.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطويروالتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.