شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجالات التدريب والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مصر في عهد الرئيس السيسي، تشهد طفرة غير مسبوقة، على صعيد تحقيق الرؤية التنموية الشاملة، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل التي تستهدف إعداد الكوادر المهنية والتنفيذية بشتى المجالات، والاهتمام الكبير بقيمة ومكانة المرأة بالمجتمع، والعمل على صقل قدراتها وتمكينها بالمجالات المتعددة.

وأضافت وزيرة الثقافة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تُعد إحدى أبرز العلامات الدالة على وجود هذه الطفرة، لما تقوم به من جهد متميز، وما تقدمه من برامج تدريبية لاختيار قادة المستقبل، وتأهيلهم بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتنامية التي يشهدها العالم، وتحقيقاً لمتطلبات التنمية البشرية للكوادر والقيادات بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها وفخرها، بالكوادر النسائية من المتقدمات للأكاديمية، وما يمتلكنه من سمات وقدرات علمية وثقافية متميزة بكافة المجالات، فضلًا عن قدراتهن على تحمل أعباء العديد من المسؤوليات والمهام الحياتية والعملية بشكل متميز، ووصفتهم بأمل مصر ومستقبلها الواعد المشرق.

يذكر أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاصةعن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكينالمرأة، ويأتى متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها منخلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

ومن الشروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها فى القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين ٢٢ – ٥٠ عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (٤٥٠) درجة، أو شهادةIELTS بتقدير لا يقل عن (٤،٥) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا استيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

تمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي: التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم،يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكترونى للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة 10 أشهر بإجمالى 223 يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى 9 أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد)للتدريب الميدانى داخل القطاعين الحكومى أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلىالذى يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميدانى.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطويروالتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.