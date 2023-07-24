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مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف مواعيد الاختبارات التحريرية (الإملاء - اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي)، للمتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 7/ 2023م، حتى يوم السبت الموافق 5/ 8/ 2023م، وذلك بمقر الامتحانات بمسجد النور بالعباسية، الساعة التسعة والنصف صباحًا، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة تحقيق الشخصية للطالبة المسلَّمة لها من إدارة المعهد، وذلك وفق الجدول التالي:

السبت 29/ 7/ 2023 م

1هاجر مسعود داود غريب - الجيزة

2ميار عبد السيد خليفه محمد خليفه. الجيزة

3مي مجدى اسماعيل محمد - الجيزة

4ندى عبد الحميد حامد عبد الحميد - القليوبية

5مريم اسامه سعيد معتمد سيد - الجيزة

6ملك محمود عزت محمد عبده - الجيزة

7ايمان عبد المعز عبد الله عبد الجواد. الجيزة

8شروق جميل عبد التواب عتريس محمود. الجيزة

9هاله محمود قرنى عبد السلام حسين - الجيزة

10ملك هانى رجب احمد محمد - القليوبية

11شيماء رأفت حسنى - الجيزة

12شهد احمد زغلول انور - جيزة

13عهد محمد حسنى كامل عبد الجواد. الجيزة

14ميار مختار فوزى على - الجيزة

15مريم محمد حامد عبد الهادى الضبع. الجيزة

16ورده صلاح قرنى محمد - الجيزة

17اسراء احمد سيد عبد الباسط - الجيزة

18ياسمين عمر عبد الله على عبد الله - الجيزة

19بسمله محمد عبده محمد محمود - الجيزة

20فاطمه رجب محمد احمد عويس. الجيزة

21سعاد امين سيد امين عبد العال - الجيزة

22فاطمه عبد الله حامد عبد الله محمد - القليوبية

23سماح سامى سعد عبد الرؤف جوهر - الجيزة

24ملك شرقاوى امين جاد المولى سالم. الجيزة

25زينب زغلول ربيع نصر احمد - الجيزة

26شمس جمال سيد سلامه - الجيزة

27نور الهدى سلامه محمد سلامه - الجيزة

28اسماء محمد ربيع امام عبد الحفيظ - الجيزة

29جنى سيد عبد الله حامد عبد الله - الجيزة

30هاجر محمد محفوظ كامل محفوظ - الجيزة

31نورهان سعيد عبد العزيز احمد الشيمى - الجيزة

32فاطمه سمير شحات محمد حموده - الجيزة

33ناديه طارق عفيفى عبد الحميد محمد - القليوبية

34مريم محمود عبد الوهاب محمود ابراهيم - القليوبية

35حبيبه ربيع احمد غريب محمد - الجيزة

36فاطمه عاشور عبد المنعم برعى منصور - الجيزة

37نرمين امين على امين محمد - الجيزة

38سجود نبيل قرنى عبد الكريم فرجانى - الجيزة

39ندى حجازى محمود عبد السميع - القليوبية

40فاطمة الزهراء احمد ابو بكر على عبد الباقى - الجيزة

41شروق عبد الغفار احمد عبد العليم - الجيزة

42منة الله محمد عبد الرحمن محمد محمد - القليوبية

43بسمله محمد على جاد المهدى مشرقى - القليوبية

44شهد عثمان انور عبد الهادى - الجيزة

45ندى مصطفى حنفى على عبد العزيز - الجيزة

46رحمه صلاح الدين عبد الستار بدر عويس. الجيزة

47جنا خالد رمضان رمضان - الجيزة

48اشرقت احمد عبد المحسن محمد حسين. القليوبية

49ايه محمد يحيى محمد عبد الغنى - الجيزة

50دينا سعيد احمد عبد الباقى اسماعيل - الجيزة

51شمس ابو الفتوح جمعه رزق محمد - الجيزة

52هند محمد احمد عبد الله احمد - القليوبية

53ايه احمد قرنى عبد الكريم - الجيزة

54ملك طارق محمود على امام - القليوبية

55اسماء سامى كمال حسين على - الجيزة

56رغده سيد سعد الدين سيد عبد المجيد - الجيزة

57ريهام رمضان نور محمد سيد - الجيزة

58ميار عبد المنعم الشحات عبد المنعم مرسى. القليوبية

59منه ربيع شحات محمد عبد الغنى - الجيزة

60ماجده محمد جمال عبد الباسط السيد - القليوبية

 

وفور الإعلان عن نتيجة الاختبارات التحريرية سيتم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي والنفسي والتحاليل والأشعات وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية على موقع وزارة الأوقاف.  

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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