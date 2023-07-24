شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف مواعيد الاختبارات التحريرية (الإملاء - اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي)، للمتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 7/ 2023م، حتى يوم السبت الموافق 5/ 8/ 2023م، وذلك بمقر الامتحانات بمسجد النور بالعباسية، الساعة التسعة والنصف صباحًا، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة تحقيق الشخصية للطالبة المسلَّمة لها من إدارة المعهد، وذلك وفق الجدول التالي:

السبت 29/ 7/ 2023 م

1. هاجر مسعود داود غريب - الجيزة

2. ميار عبد السيد خليفه محمد خليفه. الجيزة

3. مي مجدى اسماعيل محمد - الجيزة

4. ندى عبد الحميد حامد عبد الحميد - القليوبية

5. مريم اسامه سعيد معتمد سيد - الجيزة

6. ملك محمود عزت محمد عبده - الجيزة

7. ايمان عبد المعز عبد الله عبد الجواد. الجيزة

8. شروق جميل عبد التواب عتريس محمود. الجيزة

9. هاله محمود قرنى عبد السلام حسين - الجيزة

10. ملك هانى رجب احمد محمد - القليوبية

11. شيماء رأفت حسنى - الجيزة

12. شهد احمد زغلول انور - جيزة

13. عهد محمد حسنى كامل عبد الجواد. الجيزة

14. ميار مختار فوزى على - الجيزة

15. مريم محمد حامد عبد الهادى الضبع. الجيزة

16. ورده صلاح قرنى محمد - الجيزة

17. اسراء احمد سيد عبد الباسط - الجيزة

18. ياسمين عمر عبد الله على عبد الله - الجيزة

19. بسمله محمد عبده محمد محمود - الجيزة

20. فاطمه رجب محمد احمد عويس. الجيزة

21. سعاد امين سيد امين عبد العال - الجيزة

22. فاطمه عبد الله حامد عبد الله محمد - القليوبية

23. سماح سامى سعد عبد الرؤف جوهر - الجيزة

24. ملك شرقاوى امين جاد المولى سالم. الجيزة

25. زينب زغلول ربيع نصر احمد - الجيزة

26. شمس جمال سيد سلامه - الجيزة

27. نور الهدى سلامه محمد سلامه - الجيزة

28. اسماء محمد ربيع امام عبد الحفيظ - الجيزة

29. جنى سيد عبد الله حامد عبد الله - الجيزة

30. هاجر محمد محفوظ كامل محفوظ - الجيزة

31. نورهان سعيد عبد العزيز احمد الشيمى - الجيزة

32. فاطمه سمير شحات محمد حموده - الجيزة

33. ناديه طارق عفيفى عبد الحميد محمد - القليوبية

34. مريم محمود عبد الوهاب محمود ابراهيم - القليوبية

35. حبيبه ربيع احمد غريب محمد - الجيزة

36. فاطمه عاشور عبد المنعم برعى منصور - الجيزة

37. نرمين امين على امين محمد - الجيزة

38. سجود نبيل قرنى عبد الكريم فرجانى - الجيزة

39. ندى حجازى محمود عبد السميع - القليوبية

40. فاطمة الزهراء احمد ابو بكر على عبد الباقى - الجيزة

41. شروق عبد الغفار احمد عبد العليم - الجيزة

42. منة الله محمد عبد الرحمن محمد محمد - القليوبية

43. بسمله محمد على جاد المهدى مشرقى - القليوبية

44. شهد عثمان انور عبد الهادى - الجيزة

45. ندى مصطفى حنفى على عبد العزيز - الجيزة

46. رحمه صلاح الدين عبد الستار بدر عويس. الجيزة

47. جنا خالد رمضان رمضان - الجيزة

48. اشرقت احمد عبد المحسن محمد حسين. القليوبية

49. ايه محمد يحيى محمد عبد الغنى - الجيزة

50. دينا سعيد احمد عبد الباقى اسماعيل - الجيزة

51. شمس ابو الفتوح جمعه رزق محمد - الجيزة

52. هند محمد احمد عبد الله احمد - القليوبية

53. ايه احمد قرنى عبد الكريم - الجيزة

54. ملك طارق محمود على امام - القليوبية

55. اسماء سامى كمال حسين على - الجيزة

56. رغده سيد سعد الدين سيد عبد المجيد - الجيزة

57. ريهام رمضان نور محمد سيد - الجيزة

58. ميار عبد المنعم الشحات عبد المنعم مرسى. القليوبية

59. منه ربيع شحات محمد عبد الغنى - الجيزة

60. ماجده محمد جمال عبد الباسط السيد - القليوبية

وفور الإعلان عن نتيجة الاختبارات التحريرية سيتم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي والنفسي والتحاليل والأشعات وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية على موقع وزارة الأوقاف.