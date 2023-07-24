شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع إشغالات المحال من شارع سليمان جوهر بالدقى استجابة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام بشارع سليمان جوهر بحي الدقي.

وفور ورود الشكاوى، وجهت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي حملات محل الشكوى، أسفرت عن رفع كافة إشغالات وتعديات المحال والمنشآت التجارية على الطريق العام ومصادرتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت مؤخرا عدداً من شكاوي المواطنين الخاصة بوجود مخالفات بناء وتعديات على الطريق العام، الأولى بشارع عبده عامر بحى الوراق، والثانية بمنطقة امتداد شارع أولاد عبد الكافي من أحمد بدوي بمركز أبو النمرس.

ووجهت المحافظة حملات من خلال حى الوراق ومركز ومدينة أبو النمرس للمواقع المشار إليها وتم إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.