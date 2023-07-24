شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الجهود للانتهاء من القضايا بالمحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توجيه الرئيس السيسى بمواصلة الجهود للانتهاء من القضايا أمام المحاكم وتحقيق العدالة الناجزة.

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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة الجهود للانتهاء من القضايا أمام المحاكم وتحقيق العدالة الناجزة.. الرئيس يتابع جهود تطوير الجانب التقنى والذكاء الاصطناعى فى المحاكم.. ووزير العدل: 4 دعاوى فقط متبقية من 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020 بمنازعات الأسرة

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