شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهد للانتهاء من القضايا أمام المحاكم وتحقيق العدالة الناجزةالحكومة تنفى اعتماد مصلحة الضرائب بعض الشركات كوسيط لإرسال فواتير إلكتروني

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مُوضحةً أن شركة "إي تاكس" فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 45

تنظم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC’23) خلال الفترة من من 5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تأثير الموجة الحارة علي كافة الأنحاء حتي نهاية هذا الأسبوع، حيث تتأثر كافة أنحاء البلاد بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام، وعلى أثره ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة خاصة علي شمال البلاد وبالتالي يزداد الاحساس بحرارة الطقس. منخفض الهند السبب.. الأرصاد تحذر: تأثير الموجة الحارة مستمرة لنهاية الأسبوع

الصحة تفتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العالمى للسكان بحضور الرئيس السيسي

سلمت السفارة المصرية لدى أثينا الجانب اليوناني كافة نتائج تحاليل DNA الواردة من مصر للتعرف على هوية جثامين ضحايا حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل اليونان في يونيو الماضي، مطالبة بسرعة استكمال إجراءات مطابقة ومضاهاة نتائج التحاليل مع تلك التى قام بها الجانب اليوناني.

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، فتح باب التقديم للجامعات أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في كافة التخصصات والمُستنفذين للرغبات عن طريق التقديم المباشر للجامعات. كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الطارئ لوزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول على وضع مقترحات لحل أزمة الانقطاعات بشكل سريع وتخفيف الأعباء على المواطنين بشكل كبير، وعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها، موضحا أنه تم الاتفاق على الاستمرار في عدم تخفيف الأحمال على القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة والذين يمثلون حوالي 60% من قدرة الشبكة القومية للكهرباء. الكهرباء والبترول تعرضان مقترحات لحل أزمة انقطاع التيار.. اعرف التفاصيل

سفارة مصر باليونان: التعرف على هوية 14 ضحية بحادث غرق مركب هجرة غير شرعيةالجامعات تتيح التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان حتى 24 أغسطس

أنقذ الدولى المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي من خسارة أمام مضيفه جرويتر فورث الألماني، وقاده للتعادل بنتيجة 4-4 ، بعدما أحرز هدفا وصنع هدفين فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، خلال معسكر الريدز فى ألمانيا استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.