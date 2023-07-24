شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير الموجة الحارة مستمر.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع .

استمرار تأثير الموجة الحارة على كل الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجارى

تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى كعادته فى فصل الصيف من كل عام

تتراوح الحرارة ما بين 37 : 38 على القاهرة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة عن المتوقع فى الظل بقيم من 2: 3 درجات

نشاط رياح محدود على بعض المناطق وشبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق

انكسار الموجة الحارة مع بداية الأسبوع المقبل